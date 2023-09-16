Çanakkale'de gıda denetimleri gerçekleştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatlarıyla 13-29 Eylül 2023 tarihlerinde ‘şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine’ yönelik eş zamanlı olarak yapılan denetimlere Çanakkale de başlandı.

Denetimlere, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç ile Gıda Kontrol Görevlileri katıldı. Özellikle muhafaza ve hijyen açısından önem arz eden gıdaların satışının yapıldığı kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi işletmeleri kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyup uymadığı yönünden denetlenerek bilgi verildi.