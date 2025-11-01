Çanakkale'de gübre denetimleri aralıksız devam ediyor

Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gübre üretici ve dağıtıcı firmalarda denetimler devam ediyor. 2025 yılı boyunca denetimler çerçevesinde 426 adet gübre dağıtıcı bayi denetlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli Gübre Denetim Birimleri tarafından üretici ve dağıtıcı firmalarda yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye erişimini sağlamak, taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya girişini önlemek amacıyla, 2025 yılı Gübre Denetim Programı çerçevesinde il genelinde piyasa denetimleri titizlikle sürdürülüyor. Üretici ve dağıtıcı firmalarda gerçekleştirilen denetimlerde; Etiket ve barkod kontrolleri, DNA bandrol kontrolleri, İçerik analizleri için numune alımları gerçekleştirildi. 2025 yılı denetim çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar; 47 adet içerik analizi numunesi, bin 648 adet etiket-bandrol kontrolü, 23 adet DNA bandrol kontrolü numunesi alınarak, 426 adet gübre dağıtıcı bayi denetlendi.