Çanakkale'de hububat zararlısı süneye geçit yok

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat zararlısı olan süneye karşı sahada teknik çalışmalar yapılıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri hububatın en önemli zararlısı olan süneye (Eurygaster spp.) karşı sahada teknik çalışmalar yapıyor. Hububat hasadından sonra ovalardan kışlaklara göç eden ergin Süne yoğunluğunu belirlemek ve gelecek yılın zarar düzeyini tahmin etmek amacıyla sonbahar kışlak sürvey çalışmaları yapılıyor. Süne zararlısı kontrol edilmezse yoğun olduğu yıllarda ciddi kayıplara neden olabiliyor. Ekipler bu potansiyel zararı en aza indirmek, doğru zamanda müdahale etmek, buğdayı korumak ve çiftçilerin daha kaliteli ürün alması için çalışmalara devam edecek.