Çanakkale'de ihaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’de, ihaleye fesat karıştırma ve zorla para alma suçlarından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesi, çevre ilçeler ve bağlı köylerinde tehdit ve baskı yoluyla vatandaşları korkutarak zorla para alan, ihalelere girecek olan vatandaşlardan para talep eden, vermeyenlerin ihalelere sokulmaması veya bu ihalelere girilerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkullerin alınarak vatandaşları mağdur etmek suretiyle çıkar sağlandığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda adli makamlardan gerekli izinler alınarak teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Şüphelilere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı. Biga adliyesine sevk edilen Mehmet Güngör ile Enver Barçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli M.A.adli kontrol şartıyla, N.G. ve C.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.