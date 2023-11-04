Çanakkale'de iki genç yağmur sularına düşen Türk bayrağını aldı

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Demircioğlu caddesinde asılı bulunan Türk bayraklarından biri yere düşünce iki genç sulara aldırmayarak Türk bayrağı yerden aldı. İki gencin yaptığı bu davranış takdir topladı.

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından 18.45 itibariyle sağanak yağış başladı. kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı motosiklet sürücüleri ise suyla kaplı yollarda motorlarını elleriyle geçirmek durumunda kaldı. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Yağmur sularından Türk bayrağını aldılar

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Demircioğlu Caddesi’nde asılı bulunan Türk bayraklarından biri yere düşünce iki genç suların içerisine atlayarak, bayrağı yerden aldı. Gençler daha sonra bayrak birlikte kaldırıma çıktılar. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Gençlerin bu davranışı ise takdir topladı.