Çanakkale'de İl Özel İdare ekipleri karla kaplı köy yollarını açıyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İl Özel İdare ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde İl Özel İdare ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.
Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Dağ köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, Çanakkale İl Özel İdare ekipleri ise karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gelibolu’ya bağlı Çokal köyünde özel idare ekipleri küreme çalışmaları gerçekleştirdi.