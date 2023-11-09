Çanakkale'de İl Özel İdare personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çanakkale İl Özel İdaresi personeline İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Dalyan ve Kurum Hekimi Dr. Zehra Ateş tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi bünyesinde düzenlenen eğitimde personele genel iş güvenliği kuralları ve sağlığı ile kazalardan nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde verilen eğitime kurumdaki görevli tüm personel katıldı. Eğitimin ardından sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan personele ise sertifikaları verildi.