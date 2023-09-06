Çanakkale'de kablo hırsızları yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 200 metre uzunluğunda telefon kablosu çalan hırsızlar, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Çanakkale'de kablo hırsızları yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 200 metre uzunluğunda telefon kablosu çalan hırsızlar, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Ayvacık ilçesinebağlı Behram köyü Sazak mevkiinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan 35 BNU 456 plakalı araçta yapılan kontrolde yaklaşık 200 metre uzunluğunda telefon kablosu olduğu tespit edildi. Araçta bulunan V.D., S.Ş. ve S.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç ise yediemin otoparkına teslim edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı