Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler, Boğaz’da su gösterisi gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.15’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik, Çanakkale Limanı Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, gemi acentalarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici törende yaptığı konuşmada, “1 Temmuz 1926 tarihinde, Cumhuriyet Türkiye’sinde çok önemli olan kabotaj kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, "Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle, Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı" belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Kanun ile sadece bağımsızlığımız denizlerimizdeki hükümranlık perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de, bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun; bir anlamda, kurtuluş savaşımızın denizlerdeki zaferidir. Bugün bu zaferimizin 97. yılını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı’ndaki törene geçilirken katılımcılar, ‘Kilitbahir’ isimli feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Program çerçevesinde Yat Limanı’nda temizlik çalışması gerçekleştirilecek.