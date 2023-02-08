Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 29 bin740 adet doldurulmuş makaron ve 90 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yaptığı çalışmalarda 5607 SKM suçundan, M.S.K ve Ö.İ isimli şahısların iş adresinde yapılan aramada, bin 415 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü, 29 bin 740 adet doldurulmuş makaron, 27 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 6 adet gümrük kaçağı nargile kömürü, 161 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 90 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Şüpheliler M.S.K ve Ö.İ isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.