Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 35 bin adet doldurulmuş sigara ile 59 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 5607 SKM suçundan, R.Ö, M.K, A.B ve Z.K isimli şahısların depo ve aracında yapılan adli aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 3 adet hava kompresörü, 35 bin adet doldurulmuş sigara, 59 bin 400 adet boş makaron, 21 kilogram ( 21 paket ) bandrollü tütün, 41 adet mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Şüpheliler R.Ö, M.K, A.B ve Z.K isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.