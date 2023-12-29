Çanakkale'de kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyünde H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile 34 AN 1533 plakalı araç ile birlikte bölgeye getirdikleri 17’si erkek, 12’si kadın ve 12’si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör şüphelisi, gözaltına alınırken, olayda ele geçirilen araç yed-i emin otoparkına teslim edildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise idari işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.