Çanakkale'nin Kepez beldesinde sağanak yağışı sonrasında kanalizasyonlar taştı sokaklar göle döndü.

Çanakkale'de kanalizasyonlar taştı sokaklar göle döndü
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışı sonrasında Kepez beldesi Atatürk caddesi üzerinde kanalizasyonlar taştı. Sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Kepez beldesinde kanalizasyonların taşması üzerine sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar ve caddeyi kullanmak isteyen yayalar zor anlar yaşadı.

