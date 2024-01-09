Çanakkale'de kar yağışı etkili oluyor
Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale’de başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale’de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Halilağa köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.