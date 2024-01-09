Çanakkale'de kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale'de kar yağışı etkili oluyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale’de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale’de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Halilağa köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.