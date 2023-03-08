Çanakkale'de kaybolan şahıs Bigadiç'te bulundu

Çanakkale’de 1 Mart günü kayıp kaydı oluşturulan M.A., Bigadiç’e bağlık kırsal Çömlekçi Mahallesinde ormanlık alanda bulundu. Bigadiç Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin önleyici kolluk devrisinde bulduğu şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek, ailesine teslim edildi.

Bigadiç Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde 20.00-22.00 saatleri arasında planlı olarak yaptığı önleyici kolluk devriyesinde kayıp olduğunu değerlendirdiği 57 yaşındaki M.A.’yı buldu. Balıkesir-Bigadiç karayolu Çömlekçi mevkiinde anayoldan yaklaşık 20-30 metre içerideki ormanlık alanda sadece isminin M. olduğunu beyan eden şahısla karşılaşan jandarma ekipleri; şahsın konuşmasından, hal ve hareketlerinden akli dengesinin olmadığını değerlendirdi. Ormanlık alanda bulunan şahsın üzerinden kimliğini tespit edecek herhangi bir belge bulamayan jandarma ekipleri, Türkiye genelinde ismi M. olan kayıp şahısların bildirimlerini inceledi. Yapılan araştırmada, Bigadiç’te bulunan kişinin isminin M.A. olduğunu tespit eden Bigadiç Jandarma Komutanlığı görevlileri, kayıp şahsın teşhisi için girişimlerde bulundu. Çanakkale ilinden kayıp şahıs bildiriminde bulunan R.A. ile iletişime geçen ekipler, şahsın kimliğini doğruladı. Yakınından kayıp şahıs M.A.’nın yüzde 70 zihinsel engelli olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı ailesi gelinceye kadar jandarma komutanlığında ağırladı. Kayıp şahıs M.A., yakınının Bigadiç’e gelmesiyle ailesine teslim edildi.