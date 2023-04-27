Çanakkale'de Kaz Dağları Çalıştayı düzenlendi

Çanakkale’de, ‘Türkiye’nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi’ eğitim ve çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde desteklenen ‘Türkiye’nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi’ eğitim ve çalıştayına, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Doğa Koruma ve Tabiat Parkları Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, proje ortakları, GEF ve FAO temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı. Projeyle ilgili açılış konuşmaları yapıldı. Katılımcılara proje anlatıldı.

Çanakkale’de Kaz Dağları’ndaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve restorasyonu ormanların gelecek kuşaklara aktarılması adına Milli Park Genel Müdürlüğüyle birlikte bir proje başlangıcını yaptıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, “Yaklaşık üç yıldır projenin hazırlıkları saha envanteri ve benzeri çalışmalar yürütüldü. Bugün itibariyle son şeklini verip çalışmaya başlamış olacağız. Bu projeyle Kaz Dağları’ndaki hassas ekosistemi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak adına ormanlarımızın daha hassas korunması ve içerisindeki biyolojik çeşitliliğin envanterinin yapılmasını ve bu türlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Bozulan gerek insan gerek yangınlarla, gerek diğer faaliyetler nedeniyle bozulan orman alanlarını da bu arada restore ederek, yenileyerek tekrar orman olarak devamını sağlamak için bu proje kapsamında işlerimizi yürüteceğiz” dedi.

FAO Türkiye Temsilcisi Dr. Ayşegül Selışık, “Amacımız Kaz Dağları’nın biyoçeşitliliğinin korunması ve orman peyzaj alanlarınız sürdürülebilir yönetiminin sağlanması. Proje de temel amaç özellikle mevcuttaki Kaz Dağları’ndaki hazinenin, cennetin bir kere orman ve biyoçeşitlilik anlamında korunması devam ettirilmesi ama bunu yaparken de kırsalda Kaz Dağları’nın etrafında yaşayan halkın hem geçim kaynaklarının güçlendirilmesi hem onların biyolojik çeşitliliğin korunmasına, orman alanlarının peyzajının sürdürülebilir kılınmasına katkı verecek şekilde bir anlayışa sahip olacak, bir seviyeye getirilmesi yada olan faaliyetlerin güçlendirilmesi ve bunu yaparken de yerel aktörlerle birlikte çalışmayı planladığımız bir proje” diye konuştu.

Proje Teknik Lideri Ekrem Yazıcı ise “Kaz Dağları projesi global çevresel fon tarafından desteklenen Kaz Dağları’ndaki orman biyoçeşitliliği ve diğer ekosistemlerdeki bir çeşitliliğin katılımcı bir yaklaşımla ve entegre bir yaklaşımla korunmasına amaçlamaktadır. Proje bir yandan mevcut korunan alanların daha etkin bir şekilde yönetilmesini, diğer yandan da korunan alanlar dışında kalan ekosistemler de biyoçeşitliliğin daha iyi bir şekilde entegre edilmesini ve bu alanlardan üretim yapılırken biyoçeşitliliği de koruyacak önlemlerin alınmasını hedeflemektedir” şeklinde konuştu.