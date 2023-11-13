Çanakkale'de Kepez Deresi taştı

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez Deresi taşarken, kent merkezinde metrekareye 66 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İl merkezinde metrekareye 66, Eceabat’ta 59, Gökçeada’da 27 ve Lapseki’de ise 20 kilogram yağış düştü.

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Kepez Deresi taştı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez Deresi’nin taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. Bazı tekneler zarar gördü. İş makineleri bölgeye giderek, çalışma başlattı.