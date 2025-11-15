Çanakkale'de kış lastiği kontrolleri başladı

Çanakkale’de kış lastiği takma zorunluluğu başlamasıyla emniyet ekipleri denetlemelere başladı.

Yolcu ve yük taşıyan araçların kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibariyle başladı. Zorunluluk 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği takma zorunluluğu için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü denetimlere dair yaptığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kış mevsimi tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kış lastiği denetimleri yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.