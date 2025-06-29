Çanakkale'de kuraklık çayı vurdu, çok sayıda balık öldü
Çanakkale'de bulunan Kocabaş Çayı'nda yer yer görülen kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Çanakkale’de bulunan Kocabaş Çayı’nda yer yer görülen kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yer alan Kocabaş Çayı’nda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Biga İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, toplu balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.