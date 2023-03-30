Çanakkale'de lüks yat mendireğe çarptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 18 metre uzunluğundaki özel bir şirkete ait lüks yat Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde mendireğe çarptı.

İstanbul’dan Yunanistan’a giden İngiliz bayraklı ‘Gemini’ isimli 18 metre uzunluğundaki bir yat, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle Eceabat Yat Limanı’nın mendireğine çarptı. Lüks yatın baş tarafının bir bölümü mendireğe çıktı. Yatın kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Çanakkale Boğazı geçişi yapacak diğer gemilerin kaptanları da kazayla ilgili bilgilendirildi. Sahil Güvenlik ve Çanakkale Liman Başkanlığı görevlileri olay yerine gelerek personelden bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen ekipler de çevre kirliliği olup olmadığını kontrol etti.

Teknenin vinç yardımıyla kaldırılıp alt bölümünün kontrol edileceği, gerekli sörvey işlemlerinin ardından seyrine karar verileceği öğrenildi.