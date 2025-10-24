Çanakkale'de Mehmetçiklerin ant içme töreni
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda 2005-3 Tertip 3. Grup acemi erler için ant içme töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, protokol üyeleri ve aileler katıldı. Askerlerin ve ailelerinin heyecanına ortak olan Çanakkale Valisi Toraman, yemin eden acemi erleri tebrik etti.