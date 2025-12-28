Çanakkale'de mevsimin ilk karı yağdı

Çanakkale'de Çan ve Bayramiç ilçelerinde mevsimin ilk karı dağ köyleri ile yüksek kesimlere yağdı. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'de mevsimin ilk karı yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çan ve Bayramiç ilçesinde hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü. İlçelerin yüksek kesimlerinde gece yarısı başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerin dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

