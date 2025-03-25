Çanakkale'de mezarlık kazısında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mezarlık kazısı sırasında bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi imha edildi.

Çanakkale'de mezarlık kazısında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde mezarlık kazısı sırasında bulunan Çanakkale Savaşları’ndan kalma top mermisi imha edildi.

Gelibolu içesine bağlı Ocaklı Köyü’nde bir mezar kazısı çalışmasında patlamamış top mermisi bulundu. Köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede top mermisinin Çanakkale Savaşları’ndan kalma olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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İncelemenin ardından Çanakkale Savaşları’ndan kalma top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.