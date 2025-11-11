Çanakkale'de Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidanlar toprakla buluştu

Çanakkale’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 14 ayrı noktada fidan dikimi yapıldı.

İzmir Yolu Dardanos caddesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ağaç dikme etkinliği öncesinde konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kısa sürede toplumun tüm kesimlerinin sahiplendiği bir seferberliğine dönüşmüştür. 2019 yılından bugüne kadar geçen 6 yıllık süreçte milletimizin yoğun ilgisi ve desteğiyle milyonlarca fidan toprakla buluşmuş, ülkemizin dört bir yanında orman varlığımız artarak geleceğe umut olmuştur. Bu süreçte Milli Ağaçlandırma Günü sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçmiş, çevre bilincinin yaygınlaştırıldığı doğaya olan vefamızın bir simgesi haline gelmiştir" dedi.

Etkinlikte Dardanos caddesinde bulunan alana 20 bin fidan dikileceğini aktaran Orman Bölge Müdürü Demirci, "Bu yılda ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ mottosu ile 81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya hedefliyoruz. Bizler de bugün aynı azim ve heyecanla Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımız için, daha yeşil bir Türkiye için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen bu anlamlı seferberlik kapsamında İl genelinde 14 farklı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bugün bulunduğumuz alanda 20 bin adet fıstıkçamı, selvi, zakkum, hünnap, dut, erguvan ve ateş dikeni fidanlarının toprakla buluşturulmasıyla geleceğe nefes, dünyaya nefes olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin net orman alanını büyüten nadir ülkelerden olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bütün dünyada orman alanları daralıyor, küçülüyor. Türkiye istikrarlı bir şekilde sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğü ağaçlandırma seferberlikleriyle orman alanını arttırarak devam ediyor. Ormanlarımız çok büyük bir tehlike altında, tehdit altında olmaya da devam ediyor. Biz orman yangını meydana geldiğinde yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz. Ancak asıl yangın çıkmamasına özen göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yangın çıkış sebeplerinin yüzde 90 seviyesinde insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Çanakkale Valisi Toraman, "O ilk kıvılcımın yakılmaması için, o ilk ateşin düşmemesi için azami gayret göstermemiz gerekiyor. Biz ormanları öncelikle böyle korumalıyız, böyle müdafaa etmeliyiz. Yani yangın meydana gelmeden önce hareketlerimize, davranışlarımıza azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Bu sene Çanakkale meydana gelen 6 büyük orman yangını diğer orman yangınlarından bir yönüyle ayrıldı. O da yerleşim yerlerini çok ciddi manada tehdit etti. Orman yangınları artık çok uzakta değil. Görmediğimiz, ulaşmadığımız noktalar yanmıyor. Evlerimizin hemen yanı başındaki yerler de yanıyor" diye konuştu.

Düzenlenen programda konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler 11 Ağustos tarihinde merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında çıkan ve yaklaşık 570 hektarlık orman alanının zarar gördüğü bölgede 20 bin fidanı toprakla buluşturuldu.