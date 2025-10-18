Çanakkale'de motor artçısı görenleri hem şaşırttı hem neşelendirdi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde motora artçı olarak binen köpek görenleri hem şaşırttı hem de neşelendirdi. O anları bir başka araçta olan vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi 26 Kasım caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir motosikletin üzerinde artçı olarak binen köpek görenleri hem şaşırttı hem de neşelendirdi. Motorla uzun süre seyir halinde olan köpek bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.