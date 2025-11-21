Çanakkale'de motorsiklet sürücülerine eğitim

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince motorsiklet sürücülerine yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde olarak 19 Kasım tarihinde ‘Bir Kural Bir Ömür Kampanyası’ çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirildi. Motosiklet kullanıcılarına; ‘Kaskımla Güvendeyim Projesi’ ve ‘Bir Kural Bir Ömür’ kampanyaları, genel trafik kuralları, güvenli sürüş ve emniyet kemerinin önemi, alkol ve uyuşturucu/uyarıca madde kullanmanın, sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. ‘Pasif Güvenlik Tedbirleri’ olarak, motosiklet kullanıcılarının kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemi ile ilgili görseller kullanılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Motosiklet sürücülerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla 200 adet sarı reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirildi.