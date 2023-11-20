Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza dün gece, Yeniceköy Kavşağında meydana geldi. Bir fastfood dükkanında paket servisi işi yapan 23 yaşındaki Yiğit Alp Aslan, yaşanan kazada hayatını kaybetti. Aslan’ın cenazesi bugün Kurşunlu Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Demirci köy mezarlığında toprağa verilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman