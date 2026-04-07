Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Çan ilçesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 AET 571 plakalı motosiklet sürücüsü yoldan yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motorsiklet sürücüsü B.B.Y. ile ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulans Çan Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.