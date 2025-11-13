Çanakkale'de nitelikli yağma suçu ve kaçakçılık suçlarından 10 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ’nitelikli yağma’ suçu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. ’Nitelikli yağma’ suçu çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 adet sentetik hap, suçtan elde edilen motosiklet, çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ise gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 3 depo ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda; 1 milyon 175 bin 400 adet boş makaron, 4 bin 994 adet bandrollü paketlenmiş tütün, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

‘Nitelikli yağma’ suçundan 6 ve kaçakçılık faaliyetleri çerçevesinde 4 olmak üzere gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.