Çanakkale'de öğrencilere sıcak çorba ikramları başladı

Çanakkale Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin güne sıcak bir başlangıç yapması amacı ile başlattığı sıcak çorba ikramları bu yıl da devam ediyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sıcak çorba ikramı nedeni ile Terzioğlu Yerleşkesi’nde bulunan ÖSEM binası önündeki çorba standını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gökhan, öğrenciler ile çorba içti. Çorba ikramında öğrenciler ile bir süre de sohbet eden Başkan Gökhan, talepleri dinledi. Geleneksel olarak düzenlenen sıcak çorba ikramlarından çok memnun olduklarını belirten öğrenciler, Başkan Gökhan’a ve Çanakkale Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Sıcak çorba ikramları, Anafartalar Kampüsünde Pazartesi ve Salı günleri 08:00-10:00 saatleri arasında, İlahiyat Fakültesi’nde Çarşamba günü fakülte girişinde 08:00-10:00 saatleri arasında, Terzioğlu Kampüsünde ise Perşembe ve Cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında ÖSEM önünde gerçekleştirilecek.