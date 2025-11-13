Çanakkale'de öğrencilere yönelik akran zorbalığı ve mahremiyet eğitimi
Çanakkale'de jandarma ekiplerince ilköğretim öğrencilerine akran zorbalığı ve mahremiyet konularında eğitim verildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Erenköy İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Öğrencilere akran zorbalığı ve mahremiyet konularında eğitim verildi. Eğitimler sonrasında çocuklara bayrak ve balon hediye edildi.