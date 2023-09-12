Çanakkale'de okul servis araçlarına denetim

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Çanakkale'de okul servis araçlarına denetim
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Gelibolu’da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde servis araçlarında bulunması gereken hususlar kontrol edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.