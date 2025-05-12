Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü gölet üstü Şeytanlık Kaya mevkisinde saat 12.10 sıralarında çamlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan 2 arazöz ile müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 300 metrekare alan zarar gördü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb