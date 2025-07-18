Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü mevkii ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.