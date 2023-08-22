Çanakkale'de orman yangını nedeniyle şehir merkezi adeta dumanla kaplandı
Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken şehir merkezi adeta duman altında kaldı.
Çanakkale’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken şehir merkezi adeta duman altında kaldı.
Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle müdahale ediliyor. Dumanlar rüzgarın etkisiyle şehre taşınırken, gökyüzü de dumanla kaplandı.