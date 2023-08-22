Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

Çanakkale'de orman yangını
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sina pırlanta
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Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı