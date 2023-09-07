Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı