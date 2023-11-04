Çanakkale'de orman yangını...Bir köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Pazarlı köyü ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çanakkale'de orman yangını...Bir köy boşaltıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Pazarlı köyü ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın öğle saatlerinde Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Fırtınanın etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ile havadan, karadan ise arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.