Çanakkale'de orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinalarının yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarıın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir Yolu’nu kullanmamaları istendi.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına havadan 9 uçak ve 20 helikopter, karadan ise 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinalarının yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşların acil durumlar dışında Çanakkale -İzmir Yolu’nu kullanmamaları istendi.