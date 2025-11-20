Çanakkale'de otellere eş zamanlı gıda denetimi

Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından otellere yönelik eş zamanlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde gündeme gelen gıda zehirlenmeleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Çanakkale’de bulunan oteller ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Gıda Kontrol görevlileri tarafından eş zamanlı denetlendi. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla otellerde gerçekleştirilen denetimlerde otel işletmelerine; tüketime sundukları tüm gıda ürünlerinin hammaddeden nihai ürüne kadar geçen süreçlerinin tamamından sorumlu oldukları, bu süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerektiği anlatıldı. Kontrol görevlileri tarafından; Otellerin mutfakları, depoları, hazırlık alanları, soğuk hava depoları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve personel hijyen şartları denetlendi.

Denetimler aralıksız devam edecek

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştilen denetimlere yönelik şu ifadelere yer verildi: "Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Tüketiciler, gıda ile ilgili her türlü şikâyet ve ihbarı 7/24 faal olan Alo 174 Gıda Hattına iletebileceklerdir"