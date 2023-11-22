Çanakkale'de otomobil hırsızlığı
Çanakkale'de otomobil hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
Çanakkale’de otomobil hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan araç ise bulunarak sahibine teslim edildi.