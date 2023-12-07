Çanakkale'de polis ekipleri 22 olaya müdahale etti

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 22 olaya müdahale edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda, 01.11.2023 ve 30.11.2023 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, 9 olay 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan, 1 olay 2863 SKM suçundan, 2 olayda 6136 SKM, 5 olay Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, 1 olay kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçermek, tehdit, adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs suçundan, 4 olay TCK 187- kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçlarından olmak üzere toplam 22 olay meydana geldi. Bu olaylarda toplam 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 adet tabanca, 15 adet şarjör, 796 adet fişek, 4 adet, bıçak, 1 adet muşta, 69 adet boş kovan, 7205 adet doldurulmuş sigara, 12 adet elektronik sigara, 1 adet askeri kimlik kartı, 1 adet yabancı kimlik kartı, 3 adet elektronik sigara, 476 adet sigara sarma kağıdı, 8 paket tütün, 97 adet sikke, 450 adet tarihi obje, 6 adet elektronik sigara, 170 adet puro, 52 paket kaçak sigara, 590 paket sarma kağıdı, 3 paket sigara filtresi, 1 adet makaw cinsi papağan, 5 adet yol izin belgesi ele geçirildi.