Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu. Dere yatağına yakın yerde bulunan 4 evi su bastı, eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu. Dere yatağına yakın yerde bulunan 4 evi su bastı, eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Kalkım beldesinde gece sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası derelerden taşan sular 4 eve girdi. Belediye ekipleri sağanak yağışla meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti. Sağanak yağış, tarım alanlarında ekili bulunan çilek tarlalarını göle çevirdi.
Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, “Gece yağan aşırı sağanak yağış sonrası belediye ekiplerince beldemizde görülen taşkınlara müdahale ettik. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda” dedi.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da Kalkım beldesinde incelemelerde bulundu.