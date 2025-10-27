Çanakkale'de sağanak yağışta sokaklar sular altında kaldı
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışta bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde Çanakkale genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokaklarda trafiği felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.