Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.
Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.