Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.

Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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