Çanakkale'de sandıklar açılmaya başlandı

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi, Çanakkale'de de sandıklar açılmaya başlandı.

Çanakkale'de sandıklar açılmaya başlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi, Çanakkale’de de sandıklar açılmaya başlandı.

Çanakkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi. Çanakkale il genelinde 440 bin 119 kişi seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Çanakkale’de bin 595 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

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Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.