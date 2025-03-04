Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde seyir halindeki bir ambulans alev alarak yandı. Çanakkale-Balıkesir yolu üzerindeki Assos Tüneli ambulans yangını sebebiyle tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli’nde seyir halindeki bir ambulans alev alarak yandı. Çanakkale-Balıkesir yolu üzerindeki Assos Tüneli ambulans yangını sebebiyle tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli’nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.