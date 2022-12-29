Çanakkale'de SGK önünde EYT kuyruğu oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrası vatandaşlar Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne koştu. Vatandaşlar EYT için SGK önünde kuyruklar oluşturdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için beklenen müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada EYT’de yaş şartının olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Çanakkale’de vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar SGK yetkililerinden konuyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan EYT için SGK’ya geldiğini belirten Özcan Örs (46), “Öncelikle hem Türkiye’ye hem de bütün emeklilere hayırlı ve uğurlu olsun. Askerlik borçlanması için geldik. Süreç tamamlamayla ilgili geldim. Ben Şubat ayında netleşir diye düşünüyorum. Çünkü daha yasa onaylanmadığını biliyoruz. Ama biz başvurularımızı yaptık. Askerlik borçlanması için bunu yapmak zorundaydık. EYT beni kapsıyor. Ben Bağ-Kur’lu olduğum için 9 bin gün istiyor. Benim de 250 günüm kalıyor. Allah’ın izniyle onu da ödedikten sonra 1 yıl içerisinde herhalde büyük ihtimalle emekli olacağız. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

SGK önünde EYT için sıra bekleyen Ahmet Tutuk ise “Beni kapsıyor. Yaklaşık bana 11-12 yıl vurmuştu. 6-7 yıldır bekliyorum. Şuanda yasadan yararlanacağız. İnşallah emekli olacağız. Cumhurbaşkanı daha önce bu EYT sorununu çözeceğiz demişti. Bekliyorduk. Hatta yaş sınırı getirilecek denildi. Yaş sınırı olmaması lazımdı. Yaş sınırı olmaması mantıklı. Mutluyuz. Emekli olacağız” diye konuştu.