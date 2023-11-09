Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ezine ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Ezine ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 tabanca, 15 şarjör, 789 tabanca fişeği, 4 adet bıçak, 1 muşta, 80 boş kovan, 69çekirdek, 1 doldur-boşalt istasyonu olarak tabir edilen silahları denemek için kullanılan kum havuzu, 2 suça ilişkin banka dekontu ile çok sayıda suça konu kargo paketleri ele geçirildi. Şüpheliler, Ç.D., H.G., İ.D. ve M.D.Y. gözaltına alındı.

Haklarında silah kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden İ.D ve M.D.Y. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, Ç.D. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.