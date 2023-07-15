Çanakkale'de sirke sineği zararlısıyla tuzakla mücadele

Çanakkale’nin çilek yetiştiriciliği açısından potansiyeli yüksek Yenice ilçesine bağlı Reşadiye Köyü’nde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Kanadı Noktalı Sirke Sineğine karşı biyoteknik mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik, İl ve İlçe Müdürlüğünden teknik personel ile çok sayıda çilek üreticisi katıldı.

Toplantıda konuşan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, meyve üretiminde üreticinin başını ağrıtan zararlılardan biri olan Kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelenin zorunlu olduğunu belirtti. Özellikle organik tarım yapılan alanlarda uygulamanın şart olduğu sirkeli tuzaklar ile yapılacak olan biyoteknik mücadeleden bahseden Karadağ, tmücadele yapılmasının önemini vurguladı. Karadağ, 2023 yılının bol, bereketli bir yıl olarak geçmesi temennilerinde bulundu. Ardından katılımcılara Ziraat Mühendisleri Dr. Figen Efil ve Dr. Berrin Alaca tarafından "Kanadı Noktalı Sirke Sineği" zararlısının biyolojisi ve tuzaklı mücadele konusunda uygulamalı eğitim verildi. Toplantı, Uludağ İhracatçılar Birliğinin tarafından temin edilen yaklaşık bin adet Kanadı Noktalı Sirke Sineği tuzaklarının ve zararlıyı cezbetmek için kullanılan sirkelerin üreticilere dağıtılması ve bahçede tuzakların uygulamalı olarak asılmasının gösterimi ile sona erdi.